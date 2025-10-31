ELLE S’APPELLE MICHELE – ELLE S APPELLE MICHELE – LA BOISERIE Mazan
ELLE S’APPELLE MICHELE – ELLE S APPELLE MICHELE Début : 2026-04-26 à 15:00. Tarif : – euros.
Poline de PERETTI revisite le répertoire de Michèle TORR Avec sa voix envoûtante et une interprétation pleine d’émotion, Poline de PERETTI rend un hommage vibrant au répertoire de Michèle TORR. Entourée de six musiciens sur scène, elle propose un show 100 % live, sans playback, où chaque titre est réinventé avec modernité, sensibilité et passion
LA BOISERIE 150 CHEMIN DE MODENE – 84380 Mazan 84