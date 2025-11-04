Lead Belly Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-04 18:30 –

Gratuit : oui

Conférence-concert par Amaury Cornut et Yann PlantetAmaury Cornut aime révéler les « inconnus légendaires ». À travers une foule d’anecdotes et accompagné par le musicien Yann Plantet, vous découvrirez l’histoire de Lead Belly, ce roi de la guitare douze-cordes sans qui les Beatles n’auraient pas existé (George Harrison).Tout public

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/