Lead Belly Médiathèque Jacques Demy Nantes

Lead Belly Mardi 4 novembre, 18h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Début : 2025-11-04T18:30:00 – 2025-11-04T19:30:00
Fin : 2025-11-04T18:30:00 – 2025-11-04T19:30:00
Conférence-concert par Amaury Cornut et Yann Plantet
Amaury Cornut aime révéler les « inconnus légendaires ». À travers une foule d’anecdotes et accompagné par le musicien Yann Plantet, vous découvrirez l’histoire de Lead Belly, ce roi de la guitare douze-cordes sans qui les Beatles n’auraient pas existé (George Harrison).
Tout public
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
