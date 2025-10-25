DELON LE DERNIER SAMOURAI – PALAIS DES CONGRES DE PARIS Paris

DELON LE DERNIER SAMOURAI – PALAIS DES CONGRES DE PARIS Paris samedi 8 novembre 2025.

DELON LE DERNIER SAMOURAI Début : 2025-11-08 à 15:30. Tarif : – euros.

Nous avons le plaisir de vous inviter à une soirée exceptionnelle, un spectacle événement avec un orchestre symphonique et un écran cinémascope. 80 musiciens seront sur scène pour un concert hommage à Alain Delon, avec 20 films et 20 musiques. Deux heures de célébration pour un acteur iconique, en présence d’Anthony Delon et de Vincent Lindon. Au chant, nous aurons le plaisir d’écouter Daniel Guichard et Didier Barbelivien.Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment unique !

PALAIS DES CONGRES DE PARIS 2 PLACE PORTE MAILLOT 75017 Paris 75