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LÉANDRE dans ‘Sablier’ PETIT PALAIS DES GLACES Paris

LÉANDRE dans ‘Sablier’ PETIT PALAIS DES GLACES Paris

LÉANDRE dans ‘Sablier’ PETIT PALAIS DES GLACES Paris vendredi 17 avril 2026.

Lieu : PETIT PALAIS DES GLACES

Adresse : 37 Rue du Faubourg du Temple

Ville : 75010 Paris

Département : 75

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 20:10

LÉANDRE dans ‘Sablier’ Début : 2026-04-17 à 20:10. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PETIT PALAIS DES GLACES 37 Rue du Faubourg du Temple 75010 Paris 75

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