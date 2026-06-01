l’EARL Gautier Nathalie, EARL Gautier Nathalie, Lucy-le-Bocage

l’EARL Gautier Nathalie 5 – 7 juin EARL Gautier Nathalie Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00

Découverte d’une exploitation agricole principalement orientée vers la transformation à la ferme, associée à une démarche de vente directe et de valorisation locale des productions, illustrant une approche intégrée de circuits courts et de création de valeur sur le territoire.

EARL Gautier Nathalie 6 route de Torcy 02400 Lucy-Le-Bocage Lucy-le-Bocage 02400 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « gaecgautier2@gmail.com »}]

Découverte d’une exploitation agricole

DR