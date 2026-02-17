Learning (For Claude Shannon), de Liz Santoro et Pierre Goda Le Centre Pompidou-Metz Metz

Learning (For Claude Shannon), de Liz Santoro et Pierre Goda

Claude Shannon est une pièce initialement créée pour la scène. La partition qui détermine la chorégraphie, l’espace et la musique de cette machine se base sur une contrainte tirée au hasard à chaque représentation, générée par un algorithme et établie à partir de liens entre les mots d’une phrase tirée du fameux essai de Claude Shannon, fondateur de la théorie de l’information A Mathematical Theory of Communication (1948).

Juste avant chaque performance, les danseuses apprennent une nouvelle séquence chorégraphique parmi le milliard de possibilités contenues dans la phrase. En résulte une pièce d’une rigueur fascinante, avec une gestuelle minimale et précise qui nous invite à un voyage aiguisant l’attention et les sens.Tout public

Claude Shannon is a piece originally created for the stage. The score that determines the choreography, space and music of this machine is based on a constraint drawn at random from each performance, generated by an algorithm and established from links between words in a sentence taken from the famous essay by Claude Shannon, founder of information theory A Mathematical Theory of Communication (1948).

Just before each performance, the dancers learn a new choreographic sequence from the billion possibilities contained in the phrase. The result is a piece of fascinating rigor, with minimal, precise gestures that invite us on a journey that sharpens our attention and senses.

