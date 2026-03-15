leather.head • Summer Camp Girlfriend • Jojo Westloaf SUPERSONIC Paris

LEATHER.HEAD (22h30)

(Post rock experimental – 2horse Records – Londres, UK)

Leather.head est un groupe composé des frères Toby, Josh et Aidan, ainsi que de leurs amis proches Charlie et Cole. Ils créent une musique brute, politiquement engagée et transcendant les genres, avec des instrumentations variées et une éthique autodidacte et DIY qui donne lieu à un mélange erratique de post-rock, de slowcore, de screamo et de metal expérimental.

Le groupe compose et se produit sous une forme ou une autre depuis 2016 : tout a commencé avec Toby et Josh, un duo saxophone-guitare qui, malgré un manque initial de compétences et d’expérience musicale, a été motivé par le manque de diversité raciale sur la scène musicale et a commencé à donner des concerts DIY à Brighton, apprenant essentiellement à jouer de leurs instruments sur scène. Ce n’est qu’en 2022 (après leur déménagement à Londres et la finalisation de leur formation) que le groupe a commencé à enregistrer et à sortir de la musique.

L’influence : Godspeed You! Black Emperor

https://leatherhead666.bandcamp.com/album/mud-again

https://www.youtube.com/channel/UCAFft56CS9j-6ESYh-hvjzw

SUMMER CAMP GIRLFRIEND (21h30)

(Dream pop – Paris, FR)

summer camp girlfriend est un groupe franco-américain de rock/pop indé qui existe depuis l’été 2022 et qui se compose d’Isa au chant et à la guitare, de Tahiaouoho à la batterie, d’Eliott à la guitare et d’Aurore à la basse.

Après un premier single aux sonorités dream pop, « you’ve got a new girlfriend, don’t you » summer camp girlfriend sort un EP en septembre 2024, intitulé « just tell me, it’s fine » et prépare actuellement un premier album.

Les 3 influences : Alvvays, Cocteau Twins, The Strokes

https://summercampgirlfriend.bandcamp.com/…/just-tell…

JOJO WESTLOAF (20h30)

(Indie hybrid rock – Paris, FR)

JOJO WESTLOAF est un trio issu de la scène jazz parisienne, fortement influencé par l’électronica et le rock : Judith, Jamiel et Joseph mêlent les boucles répétitives de synthés avec une musique dansante, organique et planante.

les 3 influences : Phoenix, Gorillaz & Boards of Canada

https://soundcloud.com/jojowestloaf

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Dimanche 5 Avril 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Black Country New Road, Maruja & Geese.

Le dimanche 05 avril 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-05T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-06T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-05T19:00:00+02:00_2026-04-05T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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