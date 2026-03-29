L’eau au cœur de la biodiversité Atlas de la biodiversité Erstein
L’eau au cœur de la biodiversité Atlas de la biodiversité Erstein mardi 7 juillet 2026.
Erstein
L’eau au cœur de la biodiversité Atlas de la biodiversité
Erstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Au cours d’une balade, accompagné par un membre de l’association Canop’Terre, le long du Mittelholtzbach, nous explorerons un des lieux qui fait d’Erstein une ville-campagne A la fois un espace de fraicheur, un riche potentiel de biodiversité à la rencontre de 2 milieux et un vestige historique du vaste réseau fluvial de l’Ill qui irriguait Erstein. .
Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 14 33 erstein@grandried.alsace
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement L’eau au cœur de la biodiversité Atlas de la biodiversité Erstein a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du Grand Ried
À voir aussi à Erstein (Bas-Rhin)
- Les vendredis gourmands Erstein 26 juin 2026
- Concert d’orgue Erstein 5 juillet 2026
- Visite commentée de la synagogue Erstein 7 juillet 2026
- Visite guidée à la Réserve naturelle nationale de la Forêt d’Erstein Erstein 9 juillet 2026
- Visite guidée de l’usine hydroélectrique d’Erstein (UME) Erstein 11 juillet 2026