L’eau au cœur de la biodiversité Atlas de la biodiversité Erstein mardi 7 juillet 2026.

Erstein

L’eau au cœur de la biodiversité Atlas de la biodiversité

Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Au cours d’une balade, accompagné par un membre de l’association Canop’Terre, le long du Mittelholtzbach, nous explorerons un des lieux qui fait d’Erstein une ville-campagne A la fois un espace de fraicheur, un riche potentiel de biodiversité à la rencontre de 2 milieux et un vestige historique du vaste réseau fluvial de l’Ill qui irriguait Erstein. .

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 14 33 erstein@grandried.alsace

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English :

L’événement L’eau au cœur de la biodiversité Atlas de la biodiversité Erstein a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du Grand Ried