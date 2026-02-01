L’eau au village Salle polyvalente du Collège Jean-Roch Courson-les-Carrières

L’eau au village

Salle polyvalente du Collège Jean-Roch 8 Rue de la Forterre Courson-les-Carrières Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 17:30:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Conférence les aménagements hydrauliques communaux au XIXe et XXe siècle. Compte-rendu de recherches du projet scolaire l’eau au village , mené en 2025-2026 sur 26 communes par les élèves du Club G’eau, encadrés par M. Thomassin, professeur d’Histoire-Géographie. .

Salle polyvalente du Collège Jean-Roch 8 Rue de la Forterre Courson-les-Carrières 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@cpie-yonnenievre.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’eau au village Courson-les-Carrières a été mis à jour le 2026-02-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !