« l’eau avant qu’elle n’arrive à la mer » Sotteville-sur-Mer

Bibliothèque ABC Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2025-07-22 14:00:00

fin : 2025-07-22 16:00:00

2025-07-22

Déambulation de 2h avec un animateur du Syndicat des bassins versants du Dun et de la Veules. Pour tout public Prévoir une tenue adaptée à la marche Gratuit

Bibliothèque ABC Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 00 12 bibliosotteville@wanadoo.fr

English : « l’eau avant qu’elle n’arrive à la mer »

2-hour walk with a guide from the Syndicat des Bassins Versants du Dun et de la Veules. For the general public Please wear suitable walking clothes Free admission

German :

Zweistündiger Spaziergang mit einem Betreuer des Syndicat des bassins versants du Dun et de la Veules. Für jedes Publikum Angemessene Kleidung zum Laufen mitbringen Kostenlos

Italiano :

Passeggiata di 2 ore con una guida del Syndicat des bassins versants du Dun et de la Veules. Per il pubblico Si prega di indossare un abbigliamento adatto alle passeggiate Ingresso libero

Espanol :

Paseo de 2 horas con un guía del Syndicat des bassins versants du Dun et de la Veules. Para el público en general Se ruega llevar ropa adecuada para caminar Entrada gratuita

