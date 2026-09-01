Informations pratiques

Istres

L’eau c’est la vie, balade ludique – Journées Européennes du Patrimoine

Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h. Etang de l’Olivier Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Pijette, vous embarque en bordure de l’étang de l’Olivier. Elle débarque pour vous dire, raconter, chanter l’eau ! Redécouvrons ensemble de manière décalée l’histoire des moulins, fontaines, canaux, abreuvoirs, étangs, sel, pêche, maraîchage…

Allez Zou, on vous attend pour célébrer ce patrimoine vivant. Une visite pour tous qui séduira petits et grands.

En partenariat avec Pijette et Compagnie .

Etang de l’Olivier Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

Pijette takes you on a journey along the shores of the Étang de l’Olivier. She comes ashore to tell you about, describe, and sing of the water! Let’s rediscover together, in a lighthearted way, the history of mills, fountains, canals, watering holes, ponds, salt, fishing, and market gardening…

L’événement L’eau c’est la vie, balade ludique – Journées Européennes du Patrimoine Istres a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme d’Istres