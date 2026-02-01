L’eau dans ma ville, ça coule de source ? Place Blot Caen

L’eau dans ma ville, ça coule de source ?

Place Blot Jardin des plantes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 10:00:00

fin : 2026-02-27 11:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Mais comment est gérée l’eau au Jardin des plantes et dans les parcs de Caen ? Découvrez comment le service des espaces verts de la Ville de Caen préserve la ressource en eau dans sa gestion quotidienne.

L’animation est proposée dans le cadre de l’exposition sur la Crue de 1926.

Mais comment est gérée l’eau au Jardin des plantes et dans les parcs de Caen ? Découvrez comment le service des espaces verts de la Ville de Caen préserve la ressource en eau dans sa gestion quotidienne.

L’animation est proposée dans le cadre de l’exposition sur la Crue de 1926, présentée au Pavillon. .

Place Blot Jardin des plantes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 48 38 accueil-ev@caen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’eau dans ma ville, ça coule de source ?

But how is water managed at the Jardin des plantes and in Caen’s parks? Find out how the City of Caen’s green spaces department protects water resources in its day-to-day management.

This activity is part of the exhibition on the 1926 flood.

L’événement L’eau dans ma ville, ça coule de source ? Caen a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Caen la Mer