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L’eau dans tous ses états par l’association Les Peinturlons Rue Notre-Dame Talant

L’eau dans tous ses états par l’association Les Peinturlons Rue Notre-Dame Talant vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Rue Notre-Dame

Adresse : Maison Alix de Vergy

Ville : 21240 Talant

Département : Côte-d'Or

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Talant

L’eau dans tous ses états par l’association Les Peinturlons

Rue Notre-Dame Maison Alix de Vergy Talant Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 15:00:00
fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :
2026-05-29

L’association Les Peinturlurons propose, à la Maison Alix de Vergy, une exposition sur le thème L’eau dans tous ses états .
Une cinquantaine de toiles et un panneau collectif de 18 formats sur L’eau à l’état solide tentent d’illustrer le symbolisme de l’eau élément de la vie comme de la mort, conjuguant beauté, pureté et jeux de lumière, avec les pollutions et les dangers multiples tels que les inondations, les tempêtes ou encore le changement climatique.   .

Rue Notre-Dame Maison Alix de Vergy Talant 21240 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   lespeinturlurons@gmail.com

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English : L’eau dans tous ses états par l’association Les Peinturlons

L’événement L’eau dans tous ses états par l’association Les Peinturlons Talant a été mis à jour le 2026-05-03 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès

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