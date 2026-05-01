L’eau dans tous ses états par l’association Les Peinturlons Rue Notre-Dame Talant
L’eau dans tous ses états par l’association Les Peinturlons Rue Notre-Dame Talant vendredi 29 mai 2026.
Talant
L’eau dans tous ses états par l’association Les Peinturlons
Rue Notre-Dame Maison Alix de Vergy Talant Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 15:00:00
fin : 2026-06-07 18:30:00
Date(s) :
2026-05-29
L’association Les Peinturlurons propose, à la Maison Alix de Vergy, une exposition sur le thème L’eau dans tous ses états .
Une cinquantaine de toiles et un panneau collectif de 18 formats sur L’eau à l’état solide tentent d’illustrer le symbolisme de l’eau élément de la vie comme de la mort, conjuguant beauté, pureté et jeux de lumière, avec les pollutions et les dangers multiples tels que les inondations, les tempêtes ou encore le changement climatique. .
Rue Notre-Dame Maison Alix de Vergy Talant 21240 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lespeinturlurons@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’eau dans tous ses états par l’association Les Peinturlons
L’événement L’eau dans tous ses états par l’association Les Peinturlons Talant a été mis à jour le 2026-05-03 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès
À voir aussi à Talant (Côte-d'Or)
- EDOUARD DELOIGNON L’ECRIN Talant 19 mai 2026
- Edouard Deloignon Rond-Point de l’Europe Talant 20 mai 2026
- Les oiseaux du sous-continent indien Focus sur Mumbai Talant 20 mai 2026
- La crécerelle, une histoire culturelle, Talant 27 mai 2026
- PIERRE THEVENOUX – L’ECRIN Talant 29 mai 2026