Spectacle équestre L'eau d'ici

Benney Meurthe-et-Moselle

Vendredi 2025-11-21 20:30:00

2025-11-22 22:30:00

2025-11-21 2025-11-23

Un précieux flacon contenant la dernière eau pure de la planète est l’objet de toutes les convoitises. Fort heureusement, une licorne, à qui la légende prête le pouvoir, grâce à sa corne, de purifier l’eau, devait se révéler d’un précieux secours. La Troupe du Ménil Saint-Michel explore à travers cette histoire la problématique de la gestion de la ressource en eau dont certains territoires se voient privés chaque jour davantage, tandis que d’autres se trouvent exposés à des risques de submersion menaçant de les faire disparaître à jamais…Tout public

Benney 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 82 99 89 20 contact@le-menil-st-michel.fr

English :

A precious flask containing the last pure water on the planet is the object of much covetousness. Fortunately, a unicorn, whose horn is said to have the power to purify the water, proves invaluable. Through this story, the Troupe du Ménil Saint-Michel explores the problem of water resource management, with some territories being deprived of water more and more each day, while others are exposed to the risk of flooding, threatening to make them disappear forever?

German :

Eine wertvolle Flasche mit dem letzten reinen Wasser der Welt ist das Objekt der Begierde. Glücklicherweise erweist sich ein Einhorn, das der Legende nach mit seinem Horn das Wasser reinigen kann, als wertvolle Hilfe. Die Troupe du Ménil Saint-Michel untersucht in dieser Geschichte die Problematik des Umgangs mit der Ressource Wasser, die einigen Gebieten immer mehr entzogen wird, während andere der Gefahr einer Überschwemmung ausgesetzt sind, die sie für immer verschwinden zu lassen droht

Italiano :

Una preziosa bottiglia contenente l’ultima acqua pura del pianeta è oggetto di invidia da parte di tutti. Fortunatamente, un unicorno, il cui corno si dice abbia il potere di purificare l’acqua, si rivelerà prezioso. In questa storia, la Troupe du Ménil Saint-Michel esplora la questione della gestione delle risorse idriche, con alcune aree che vengono private dell’acqua ogni giorno di più, mentre altre sono esposte al rischio di inondazioni che minacciano di spazzarle via per sempre?

Espanol :

Una preciosa botella que contiene la última agua pura del planeta es objeto de la envidia de todos. Afortunadamente, un unicornio, cuyo cuerno se dice que tiene el poder de purificar el agua, va a resultar inestimable. En esta historia, la Troupe du Ménil Saint-Michel explora la cuestión de la gestión de los recursos hídricos, ya que algunas zonas se ven privadas de agua cada día más, mientras que otras están expuestas al riesgo de inundaciones, que amenazan con aniquilarlas para siempre?

