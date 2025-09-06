L’eau du robinet au changement climatique Chez la p’tite Suzanne Lanans

L’eau du robinet au changement climatique

Chez la p’tite Suzanne 11 grande rue Lanans Doubs

Début : 2025-09-06 13:30:00

fin : 2025-09-06 19:00:00

2025-09-06

L’eau est un élément vital de notre quotidien, après des semaines de canicule, prenons le temps de nous pencher sur cette ressource essentielle !

14h, visite du château d’eau de la commune avec le Maire

15h30, exposition et table ronde « l’eau au quotidien » avec Gérard Mamet, conseiller communautaire de la communauté de communes Loue et membre de l’association Sos-Loue Rivières Comtoises

17h, « Chaud devant ! », comme une pochette surprise climatique, le spectacle traite avec humour, provocation et dérision le réchauffement climatique à deux voix avec Nadine Berland et son complice surprise….

Buvette et crèpes tout au long de l’après-midi .

Chez la p’tite Suzanne 11 grande rue Lanans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 49 77 45 chezlaptitesuzanne@gmail.com

