L’eau du robinet au changement climatique Chez la p’tite Suzanne Lanans

Chez la p’tite Suzanne 11 grande rue Lanans Doubs
Début : 2025-09-06 13:30:00
fin : 2025-09-06 19:00:00
L’eau est un élément vital de notre quotidien, après des semaines de canicule, prenons le temps de nous pencher sur cette ressource essentielle !
14h, visite du château d’eau de la commune avec le Maire
15h30, exposition et table ronde « l’eau au quotidien » avec Gérard Mamet, conseiller communautaire de la communauté de communes Loue et membre de l’association Sos-Loue Rivières Comtoises
17h, « Chaud devant ! », comme une pochette surprise climatique, le spectacle traite avec humour, provocation et dérision le réchauffement climatique à deux voix avec Nadine Berland et son complice surprise….
Buvette et crèpes tout au long de l’après-midi .
Chez la p’tite Suzanne 11 grande rue Lanans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 49 77 45 chezlaptitesuzanne@gmail.com
