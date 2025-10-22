L’Eau en couleurs Maison de la Conversation Paris
L’Eau en couleurs Maison de la Conversation Paris mercredi 22 octobre 2025.
Participez à « L’EAU EN COULEURS »
À travers un atelier de teinture naturelle pour révéler les secrets de l’eau parisienne, avec l’artiste Clémence Vazard, lauréate du budget participatif 2024 d’Eau de Paris.
Programme de l’atelier :
- Initiation à la teinture naturelle et écologique
- Création de votre marque-page textile personnalisé
- Découverte des secrets de l’eau parisienne avec les équipes d’Eau de Paris
- Participation à la création d’une œuvre textile révélant la diversité des eaux parisiennes, qui sera exposée au futur siège d’Eau de Paris
Informations pratiques :
- Gratuit, ouvert à tous (dès 18 ans)
- Limité à 12 personnes par atelier
- Matériel fourni
Le vendredi 24 octobre 2025
de 17h00 à 19h00
Le mercredi 22 octobre 2025
de 17h00 à 19h00
gratuit
Tout public.
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4LN6DjiTxe1k9HLctARx7T02Xio1yZmDQCiDN9blTtcSeyg/viewform communication@maisondelaconversation.org