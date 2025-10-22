L’Eau en couleurs Maison de la Conversation Paris

L’Eau en couleurs Maison de la Conversation Paris mercredi 22 octobre 2025.

Participez à « L’EAU EN COULEURS »

À travers un atelier de teinture naturelle pour révéler les secrets de l’eau parisienne, avec l’artiste Clémence Vazard, lauréate du budget participatif 2024 d’Eau de Paris.

Programme de l’atelier :

Initiation à la teinture naturelle et écologique

Création de votre marque-page textile personnalisé

Découverte des secrets de l’eau parisienne avec les équipes d’Eau de Paris

Participation à la création d’une œuvre textile révélant la diversité des eaux parisiennes, qui sera exposée au futur siège d’Eau de Paris

Informations pratiques :

Gratuit, ouvert à tous (dès 18 ans)

Limité à 12 personnes par atelier

Matériel fourni

Participez à « L’EAU EN COULEURS », à travers un atelier de teinture naturelle pour révéler les secrets de l’eau parisienne, avec l’artiste Clémence Vazard, lauréate du budget participatif 2024 d’Eau de Paris.

Le vendredi 24 octobre 2025

de 17h00 à 19h00

Le mercredi 22 octobre 2025

de 17h00 à 19h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-22T20:00:00+02:00

fin : 2025-10-24T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-22T17:00:00+02:00_2025-10-22T19:00:00+02:00;2025-10-24T17:00:00+02:00_2025-10-24T19:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4LN6DjiTxe1k9HLctARx7T02Xio1yZmDQCiDN9blTtcSeyg/viewform communication@maisondelaconversation.org