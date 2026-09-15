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AGENDA · Béziers

L’EAU EN LANGUEDOC Béziers

mercredi 17 mars 2027 · Béziers

Informations pratiques

Début
mercredi 17 mars 2027
Fin
mercredi 17 mars 2027
Adresse
place du 14 Juillet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

L’EAU EN LANGUEDOC

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-17
fin : 2027-03-17

Date(s) :
2027-03-17

De la géologie aux ressources en eau, découvrez les particularités du Languedoc.
L’eau en Languedoc : découvrez les particularités et les enjeux liés à l’eau dans notre région, lors d’une conférence animée par Antonin Genna, docteur en géologie et professeur honoraire à l’Université de Montpellier.   .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie   secretariat.saslb@gmail.com

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English : L’EAU EN LANGUEDOC

From geology to water resources, discover what makes the Languedoc region unique.

L’événement L’EAU EN LANGUEDOC Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34

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