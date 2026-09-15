L’EAU EN LANGUEDOC Béziers
mercredi 17 mars 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
L’EAU EN LANGUEDOC
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-17
fin : 2027-03-17
Date(s) :
2027-03-17
De la géologie aux ressources en eau, découvrez les particularités du Languedoc.
L’eau en Languedoc : découvrez les particularités et les enjeux liés à l’eau dans notre région, lors d’une conférence animée par Antonin Genna, docteur en géologie et professeur honoraire à l’Université de Montpellier. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie secretariat.saslb@gmail.com
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English : L’EAU EN LANGUEDOC
From geology to water resources, discover what makes the Languedoc region unique.
L’événement L’EAU EN LANGUEDOC Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
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