L’eau en Pays de Nay, ça coule de sources ! Bibliothèque de Bordes Bordes

L’eau en Pays de Nay, ça coule de sources ! Bibliothèque de Bordes Bordes lundi 17 novembre 2025.

L’eau en Pays de Nay, ça coule de sources !

Bibliothèque de Bordes 27 avenue Gaston Fébus Bordes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-17

Suivez Naya, la petite goutte d’eau qui vous guide tout au long de cette exposition conçue avec les étudiants en licence tourisme et développement de l’université de Toulouse Jean-Jaurès, autour des 3 axes suivants les usages de l’eau à travers le temps, l’eau et les activités sportives et de loisirs, enfin les enjeux environnementaux et la valorisation de cette ressource.

Une exposition tout public, agrémentée de témoignages audio à flasher et de petits quiz pour les plus jeunes. .

Bibliothèque de Bordes 27 avenue Gaston Fébus Bordes 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 53 29 50 bibliotheque.bordes@paysdenay.fr

English : L’eau en Pays de Nay, ça coule de sources !

German : L’eau en Pays de Nay, ça coule de sources !

Italiano :

Espanol : L’eau en Pays de Nay, ça coule de sources !

L’événement L’eau en Pays de Nay, ça coule de sources ! Bordes a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay