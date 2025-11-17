L’eau en Pays de Nay, ça coule de sources ! Bibliothèque de Bordes Bordes
L’eau en Pays de Nay, ça coule de sources !
Bibliothèque de Bordes 27 avenue Gaston Fébus Bordes Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-17
fin : 2025-11-27
2025-11-17
Suivez Naya, la petite goutte d’eau qui vous guide tout au long de cette exposition conçue avec les étudiants en licence tourisme et développement de l’université de Toulouse Jean-Jaurès, autour des 3 axes suivants les usages de l’eau à travers le temps, l’eau et les activités sportives et de loisirs, enfin les enjeux environnementaux et la valorisation de cette ressource.
Une exposition tout public, agrémentée de témoignages audio à flasher et de petits quiz pour les plus jeunes. .
