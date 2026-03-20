L’eau et les rêves | Galerie Claire Gastaud Galerie Claire Gastaud Clermont-Ferrand
L’eau et les rêves | Galerie Claire Gastaud Galerie Claire Gastaud Clermont-Ferrand samedi 18 avril 2026.
L’eau et les rêves | Galerie Claire Gastaud
Galerie Claire Gastaud 5/7 rue du Terrail Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-18
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-18
Le temps tombe goutte à goutte des horloges naturelles ; le monde que le temps anime est une mélancolie qui pleure.
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Galerie Claire Gastaud 5/7 rue du Terrail Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes info@musdem.fr
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English :
Time falls drop by drop from natural clocks; the world that time animates is a weeping melancholy.
L’événement L’eau et les rêves | Galerie Claire Gastaud Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-16 par Clermont Auvergne Volcans