L’eau et les rêves | Galerie Claire Gastaud Galerie Claire Gastaud Clermont-Ferrand

L’eau et les rêves | Galerie Claire Gastaud

Galerie Claire Gastaud 5/7 rue du Terrail Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-18

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-18

Le temps tombe goutte à goutte des horloges naturelles ; le monde que le temps anime est une mélancolie qui pleure.

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Galerie Claire Gastaud 5/7 rue du Terrail Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes info@musdem.fr

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English :

Time falls drop by drop from natural clocks; the world that time animates is a weeping melancholy.

L’événement L’eau et les rêves | Galerie Claire Gastaud Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-16 par Clermont Auvergne Volcans