L’eau et ses débordements Parvis des Droits de l’Homme Lannion

L’eau et ses débordements Parvis des Droits de l’Homme Lannion mardi 14 octobre 2025.

L’eau et ses débordements

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 20:00:00

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14

Une soirée immersive pour explorer l’eau dans tous ses états concrets, sensibles et spectaculaires.

En ouverture, un Pecha-Kucha à six voix vous embarque dans une série de récits courts et percutants, où chacun·e partage son regard sur l’eau et ses débordements dans nos vies et nos territoires.

Puis place à À l’eau, la terre ?, la conférence-spectacle de Laurent Petit, fondateur de l’ANPU (Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine), qui offre une analyse drôle, décalée et salutaire de la montée des eaux.

Cette conférence est réalisée en collaboration avec la Maison de l’Architecture et des Espaces en Bretagne (MAeB) dans le Trégor, dans le cadre de la Biennale d’Architecture du Trégor 2025. .

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’eau et ses débordements Lannion a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose