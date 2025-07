L’eau fait son festival Village Aucun

Journée de sensibilisation à la richesse des milieux aquatiques de montagne (rivières, zones humides), découverte de la biodiversité de l’eau (faune, flore, habitat). Mise en valeur des savoir-faire liés à l’eau et au petit patrimoine de l’eau, moulins et leytés. Présentation des travaux de protection du village suite aux crues. Inauguration du chemin « Au Fil de l’Eau ».

English:

Day to raise awareness of the richness of mountain water environments (rivers, wetlands), discover the biodiversity of water (fauna, flora, habitat). Highlighting water-related know-how and small-scale water heritage, mills and leytés. Presentation of flood protection work in the village. Inauguration of the « Au Fil de l’Eau » trail.

German:

Tag zur Sensibilisierung für den Reichtum der Wasserlebensräume in den Bergen (Flüsse, Feuchtgebiete), Entdeckung der Artenvielfalt des Wassers (Fauna, Flora, Lebensraum). Hervorhebung der mit dem Wasser verbundenen Fertigkeiten und des kleinen Wassererbes, Mühlen und Leytés. Vorstellung der Arbeiten zum Schutz des Dorfes nach dem Hochwasser. Einweihung des Weges « Au Fil de l’Eau » (Am Wasser entlang).

Italiano:

Una giornata per far conoscere la ricchezza degli ambienti acquatici di montagna (fiumi, zone umide) e scoprire la biodiversità dell’acqua (fauna, flora, habitat). Evidenziare le competenze legate all’acqua e i piccoli patrimoni legati all’acqua, i mulini e i leyté. Presentazione dei lavori di protezione del villaggio in caso di inondazioni. Inaugurazione del percorso « Au Fil de l’Eau ».

Espanol:

Una jornada para dar a conocer la riqueza de los medios acuáticos de montaña (ríos, humedales) y descubrir la biodiversidad del agua (fauna, flora, hábitat). Puesta en valor de los oficios relacionados con el agua y del pequeño patrimonio relacionado con el agua, molinos y leytés. Presentación de los trabajos de protección del pueblo tras las inundaciones. Inauguración del sendero « Au Fil de l’Eau ».

