L’Eau Haguenau

Voilà bien un sujet utilisé dans les Arts en général et en musique tout particulièrement. L’eau se décline dans toutes les symboliques comme indispensable à la vie, à l’amour, aux voyages et aux retrouvailles.

Déf. Corps liquide à la température et à la pression ordinaire, incolore, inodore, insipide, dont les molécules sont composées d’un atome d’oxygène et de deux atomes d’hydrogène.

L’eau un lac, une mer, un océan…

L’eau un ruisseau, une rivière, un fleuve…

L’eau une brume, une pluie, un orage, un déluge…

L’eau une neige, une glace…

Moldau, c’est aussi quand elle nous vient du ciel que l’eau est illustrée. Rameau, Vivaldi, Rossini et

Grieg ont composé l’orage et la tempête, Tchaïkovski et Debussy ont pensé la neige…

Comptez sur nous pour vous faire entendre des pièces moins connues. .

English :

Here’s a subject used in the arts in general, and in music in particular. Water is a symbol of life, love, travel and reunion.

German :

Wasser ist ein Thema, das in den Künsten im Allgemeinen und in der Musik im Besonderen verwendet wird. Wasser wird in allen Symbolen als unentbehrlich für das Leben, die Liebe, das Reisen und das Wiedersehen angesehen.

Italiano :

È un tema utilizzato nelle arti in generale e nella musica in particolare. L’acqua è utilizzata in tutte le forme simboliche come elemento essenziale per la vita, l’amore, il viaggio e il ricongiungimento.

Espanol :

Es un tema utilizado en las artes en general y en la música en particular. El agua se utiliza en todas las formas simbólicas como elemento esencial para la vida, el amor, el viaje y el reencuentro.

