L’Eau-là Le Colisée Biarritz

L’Eau-là

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

2026-02-12

L’Eau-là est une plongée artistique au cœur des problématiques liées à l’eau, mêlant théâtre et danse, pour aborder ce défi avec espoir et humanité.

La directrice de l’usine de traitement des eaux usées, Lola, essaie de sensibiliser son public mais, une nuit, tout déraille dans l’usine les machines s’emballent, l’eau se rebelle et déborde. Lola plonge alors dans un univers fantastique et poétique qui nous rappelle que chaque goutte d’eau contient la vie.

Avec la participation de la chanteuse Zaz pour la voix off et le chant de l’eau.

Pièce primée au festival d’Avignon 2025 par le Prix Tournesol (prix de l’écologie politique, humaniste et solidaire). .

