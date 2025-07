« L’Eau, or bleu des Alpilles » visite guidée de Maussane sur le thème de l’eau avenue des Alpilles Maussane-les-Alpilles

Gaudres, Canal, roubines, réseau d’eau potable découvrez le patrimoine en eau de Maussane-les-Alpilles à travers une visite de 1h15 en bord de ruisseau, le long du canal, et dans le centre-ville.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine et de l’évènement MP 2025 Capitale Bleu Marseille, l’Office de Tourisme municipal de Maussane-les-Alpilles vous propose



Une visite guidée gratuite de 1h15 sur le thème de l’eau à Maussane Nous irons découvrir la faune et la flore du Gaudre (ruisseau) du Trible près du Parc Agora, nous découvrirons le Canal de la Vallée des Baux et son influence sur le paysage et l’économie des Alpilles, nous passerons à côté de stations de pompage et purification de l’eau potable, et nous finirons à proximité des grandes prairies d’élevage de Monblan pour comprendre le système d’arrosage des parcelles par gravité avec les roubines, un système typiquement provençal.



Le parcours se déroule principalement sur du terrain plat, au village, puis le long du gaudre à l’ombre des lauriers, et le long du Canal sous les pins du plateau Flandrin. Une alternance de goudron, de piste à gravier, et de terre.

Prévoir chaussures adaptées, de l’eau, et être capable de marcher 5km (1h) d’affilée.



Une visite le samedi et une le dimanche lors du week-end des Journées du Patrimoine. Informations et inscriptions au 04 90 54 23 13 ou tourisme@maussanelesalpilles.fr .

avenue des Alpilles Office de Tourisme de Maussane-les-Alpilles Maussane-les-Alpilles 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 23 13 tourisme@maussanelesalpilles.fr

English :

Gaudres, canal, roubines, drinking water network: discover Maussane-les-Alpilles’ water heritage on a 1h15 tour along the banks of the stream, along the canal and in the town center.

German :

Gaudres, Kanal, Roubines, Trinkwassernetz: Entdecken Sie das Wassererbe von Maussane-les-Alpilles bei einem 1h15-stündigen Rundgang am Bachufer, entlang des Kanals und im Stadtzentrum.

Italiano :

Gaudres, canale, roubines, rete di acqua potabile: scoprite il patrimonio idrico di Maussane-les-Alpilles in un tour di 1h15 lungo le rive del torrente, lungo il canale e nel centro della città.

Espanol :

Gaudres, canal, roubines, red de agua potable: descubra el patrimonio hídrico de Maussane-les-Alpilles en un recorrido de 1h15 por las orillas del arroyo, a lo largo del canal y en el centro de la ciudad.

