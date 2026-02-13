L’eau, ressource à partager, Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris

L’eau, ressource à partager Jeudi 19 février, 14h20 Les Étincelles du Palais de la découverte

5,50 € – Tarif mobilité durable : 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T14:20:00+01:00 – 2026-02-19T15:20:00+01:00

Fin : 2026-02-19T14:20:00+01:00 – 2026-02-19T15:20:00+01:00

Nous avons pris l’habitude de la voir apparaître dès que nous ouvrons un robinet ; son apparente banalité n’en fait un objet de curiosité qu’à l’occasion de sécheresses ou de crues exceptionnelles. Pourtant la circulation de l’eau sur Terre fait encore l’objet de nombreuses recherches. Elle sculpte nos paysages, joue un rôle dans le climat, assure le fonctionnement de tous les êtres vivants,… Pourra-t-elle couvrir l’ensemble de nos usages ?

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-etincelles.palais-decouverte.fr/ »}] Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard

L’eau sculpte nos paysages, joue un rôle dans le climat, assure le fonctionnement de tous les êtres vivants,… et est indispensable à de très nombreuses activités humaines

NASA