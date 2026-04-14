L’eau, source de vie – Centre aéré du Panda Club – WWF Genève, Le Bois-de-la-Bâtie,

L’eau, source de vie – Centre aéré du Panda Club – WWF Genève Lundi 3 août, 08h30 Le Bois-de-la-Bâtie

CHF 260.- (non-membres) et CHF 230.- (membres)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-03T08:30:00+02:00 – 2026-08-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-03T08:30:00+02:00 – 2026-08-03T17:30:00+02:00

Du 3 au 7 août

Les milieux aquatiques abritent une quantité incroyable d’êtres vivants! Grenouilles, tritons, couleuvres, libellules, dytiques, poissons et oiseaux se retrouvent dans ces milieux indispensables à leur survie. Viens découvrir différents biotopes de la région (lac, rivières, étangs) et les espèces vivant dans et au bord de l’eau!

Le Bois-de-la-Bâtie Ch. de la Bâtie, 1235 [{« type »: « link », « value »: « https://events.wwf.ch/fr/pandaere-wwf-ge-6-leau-source-de-vie-8-12-ans-4a6vVj1apR/overview »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/le-bois-de-la-batie/

Viens découvrir les espèces qui vivent dans et au bord de l’eau!

WWF Genève