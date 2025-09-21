L’eau source de vie la Noria de Caméjean Journées du Patrimoine Noria de Camejean Lambesc

L’eau source de vie la Noria de Caméjean Journées du Patrimoine Noria de Camejean Lambesc dimanche 21 septembre 2025.

L’eau source de vie la Noria de Caméjean Journées du Patrimoine

Dimanche 21 septembre 2025 de 14h30 à 17h30. Noria de Camejean Chemin du Camp d’Eyguières Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Histoire de la Noria de Caméjean et de sa restauration. Vous assisterez à la démonstration du fonctionnement de cette noria en parfait état de marche.

Goûter offert aux enfants.

Une noria remonte, grâce à un ingénieux mécanisme, l’eau d’un puits en s’aidant de la traction animale. Celle de Camejean permettait notamment l’irrigation des cultures maraîchères.

En parfait état de marche, vous assisterez à la démonstration de son fonctionnement avec l’aide complice des ânes. .

Noria de Camejean Chemin du Camp d’Eyguières Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 conservationpatrimoinelambesc@hotmail.fr

English :

History of the Caméjean Noria and its restoration. Watch a demonstration of this noria in perfect working order.

Snack offered to children.

German :

Geschichte der Noria von Caméjean und ihrer Restaurierung. Sie werden Zeuge einer Demonstration der Funktionsweise dieser Noria, die sich in perfektem Zustand befindet.

Kostenloser Imbiss für die Kinder.

Italiano :

Storia della Noria Caméjean e del suo restauro. Dimostrazione del funzionamento di questa noria in perfetta efficienza.

Merenda offerta ai bambini.

Espanol :

Historia de la Noria de Caméjean y su restauración. Demostración del funcionamiento de esta noria en perfecto estado.

Merienda ofrecida a los niños.

L’événement L’eau source de vie la Noria de Caméjean Journées du Patrimoine Lambesc a été mis à jour le 2025-08-05 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc