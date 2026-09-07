L’eau sous nos pieds, l’énergie d’hier et de demain, Chasnans, Les Premiers Sapins

Informations pratiques

L’eau sous nos pieds, l’énergie d’hier et de demain Samedi 19 septembre, 14h00 Chasnans Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Une conférence avec Pascal Reilé, hydrogéologue !

Venez assister à une conférence passionnante sur les enjeux de l’eau, animée par Pascal Reilé, expert en hydrogéologie. Une occasion d’en apprendre davantage sur les ressources en eau, leur gestion et leur avenir.

Un rendez-vous pour les curieux et les passionnés de sciences et d’environnement !

Chasnans 5 route des grands champs, 25580 Les premiers Sapins Les Premiers Sapins 25580 Chasnans Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381252469 https://www.lespremierssapins.fr/ Fruit d’une initiative citoyenne,

la commune des Premiers Sapins a

mis à disposition un local permettant

d’exposer les objets de l’histoire des

6 villages. Animé par des bénévoles,

il constitue un lieu d’animation et de

vie de la commune.

Une conférence avec Pascal Reilé, hydrogéologue !

©Barth Marguerite Agnès