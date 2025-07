L’eau souterraine sous les Causses du Quercy Conférence hydrogéologie Saint-Martin-Labouval

L’eau souterraine sous les Causses du Quercy Conférence hydrogéologie

Salle voutée du presbytere Saint-Martin-Labouval Lot

Début : 2025-07-14 21:00:00

fin : 2025-07-15 00:00:00

2025-07-14

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

L’eau a formé dans le calcaire des Causses du Quercy un vaste réseau de cavités, capturant des

rivières et ressortant par de nombreuses sources c’est le karst.

Venez découvrir comment les moyens de l’hydrogéologie moderne permettent de lever les mystères de l’origine de l’eau et de sécuriser l’alimentation en eau potable.

En partenariat avec l’association latitude les amis de Barbara Phillips .

Salle voutée du presbytere Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark presents LES CAUSSERIES.

Water has formed a vast network of cavities in the limestone of the Causses du Quercy, capturing rivers

rivers and emerging through numerous springs: this is karst.

Come and discover how modern hydrogeology can unlock the mysteries of water?s origins and secure our drinking water supply.

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

Das Wasser hat im Kalkstein der Causses du Quercy ein ausgedehntes Netz von Höhlen gebildet, die von den

flüsse und tritt durch zahlreiche Quellen wieder aus: das ist der Karst.

Entdecken Sie, wie die moderne Hydrogeologie die Geheimnisse um die Herkunft des Wassers lüftet und die Trinkwasserversorgung sichert.

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco Naturale Regionale delle Causses du Quercy Geoparco Mondiale Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

Nel calcare delle Causses du Quercy, l’acqua ha formato una vasta rete di cavità, catturando fiumi

fiumi ed emergendo attraverso numerose sorgenti: questo è il carsismo.

Venite a scoprire come la moderna idrogeologia stia svelando i misteri delle origini dell’acqua e garantendo un approvvigionamento di acqua potabile sicuro.

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

En la piedra caliza de las Causses du Quercy, el agua ha formado una vasta red de cavidades, capturando ríos

ríos y emergiendo a través de numerosos manantiales: esto es el karst.

Venga a descubrir cómo la hidrogeología moderna desvela los misterios del origen del agua y garantiza un suministro de agua potable seguro.

