L’eau, symbole de la vie romaine Rdv à l’entrée principale des Jardins de la Fontaine Nîmes

L’eau, symbole de la vie romaine

Rdv à l’entrée principale des Jardins de la Fontaine 26 quai de la Fontaine Nîmes Gard

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Les étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, enfants de 11 à 16 ans, les habitants de Nîmes pour les visites de Nîmes.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Le Castellum Aquae et le sanctuaire de la Fontaine sont de parfaits exemples de la gestion de l’eau par les ingénieurs romains dans l’espace urbain.

Rdv à l'entrée principale des Jardins de la Fontaine 26 quai de la Fontaine Nîmes 30900 Gard Occitanie

The Castellum Aquae and the sanctuary of the Fountain are perfect examples of the management of water by Roman engineers in the urban space.

Das Castellum Aquae und das Brunnenheiligtum sind perfekte Beispiele für das Wassermanagement der römischen Ingenieure im städtischen Raum.

Il Castellum Aquae e il santuario della Fontana sono esempi perfetti della gestione dell’acqua da parte degli ingegneri romani nello spazio urbano.

El Castellum Aquae y el santuario de la Fuente son ejemplos perfectos de la gestión del agua por parte de los ingenieros romanos en el espacio urbano.

