L’Eaudyssée – Conférence musicale – Festival Aux heures d’été Jardin des Plantes Nantes

L’Eaudyssée – Conférence musicale – Festival Aux heures d’été Jardin des Plantes Nantes vendredi 25 juillet 2025 .

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-25 13:00 – 13:45

Gratuit : oui Tout public

Dans L’Eaudyssée, le musicien Jean-Luc Thomas et le biologiste Pierre-Henri Gouyon prêtent l’oreille aux confidences d’une molécule d’eau ! De sa naissance dans un souffle à sa disparition dans une feuille, elle raconte le monde. L’eau révèle ses métamorphoses, éclaire les mystères de la météo, glisse dans les courants océaniques millénaires, dialogue avec les arbres et les champignons, inspire et expire dans chaque être vivant. Sur cette trame scientifique se tisse un univers sonore délicat et inventif : flûte en ébène, flûte amazonienne, flûtes à eau, mais aussi percussions insolites : waterphone, ocean drum, arrosoir en céramique. L’Eaudyssée est un concert-récit, à la fois rigoureux et onirique, qui célèbre l’eau dans ce qu’elle a de plus essentiel.Mystérieux et poétique. Durée : 45 minutes Où ? Jardin des Plantes, allée des tulipiers (allée centrale)?????En cas de pluie : Repli dans la serre de l’île aux Palmiers. Informations à partir de 11H30 Dans le cadre du festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été.

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes https://www.auxheuresete.com/