L’eaudyssée d’une mare Malans
L’eaudyssée d’une mare Malans vendredi 29 mai 2026.
Malans
L’eaudyssée d’une mare
Malans Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 20:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Dans le cadre de Fréquence Grenouille, venez découvrir le milieu aquatique d’une mare. Animations contes, observation et identification de la biodiversité autour de la mare. Inscriptions jusqu’au 25 mai 2026. Sortie animée par le CPIE de la Vallée de l’Ognon. .
Malans 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté bazart70@mailo.com
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English : L’eaudyssée d’une mare
L’événement L’eaudyssée d’une mare Malans a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN