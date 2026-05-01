Malans

L’eaudyssée d’une mare

Malans Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 20:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Dans le cadre de Fréquence Grenouille, venez découvrir le milieu aquatique d’une mare. Animations contes, observation et identification de la biodiversité autour de la mare. Inscriptions jusqu’au 25 mai 2026. Sortie animée par le CPIE de la Vallée de l’Ognon. .

Malans 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté bazart70@mailo.com

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English : L’eaudyssée d’une mare

L’événement L’eaudyssée d’une mare Malans a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN