L’eau’dyssée givrée

19 rue du Nord Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-23 14:30:00

fin : 2026-02-23 16:30:00

Date(s) :

2026-02-23 2026-02-26

Cette animation prendra la forme d’un jeu de piste aquatique mêlant énigmes, défis et esprit d’équipe. Les participants devront bouger, réfléchir et coopérer pour tenter de remporter la victoire. Un goûter sera offert aux gagnants.

19 rue du Nord Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 13 00 accueil.aqualies@niederbronn-les-bains.fr

English :

The event takes the form of an aquatic treasure hunt combining enigmas, challenges and team spirit. Participants will have to move, think and cooperate to try and win. A snack will be offered to the winners.

