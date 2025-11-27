L’eaudyssée Salle Anne Sylvestre Barjac

L’eaudyssée Jeudi 27 novembre, 10h30, 14h00 Salle Anne Sylvestre Gard

Séances scolaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T10:30:00 – 2025-11-27T11:30:00

Fin : 2025-11-27T14:00:00 – 2025-11-27T15:00:00

C’est l’amitié d’une petite fille et d’un petit garçon. C’est la découverte de l’eau et de la nature, la rencontre du théâtre et de la musique.

C’est un grand voyage initiatique.

Dans un décor conçu comme un immense castelet, ce spectacle allie plusieurs techniques, marionnettes, musique, ombres chinoises, théâtre …

« Pendant son voyage Terza écoutera la Source regretter les salamandres, la Truite vanter ses charmes. Elle suivra le Passeur sur l’une et l’autre rive, applaudira le numéro de la Mouette, se laissera bercer par les vents (tubas, trompette, tuyaux, flûte, conques) et aller au fil de l’eau…. »

Interprètes : ÉLisabeth Gavalda & Daniel Malavergne

Direction d’acteurs : Gérard Santi

Crédit photos : Christian Philip

Création 2018 – Production Théâtre de la Palabre

Salle Anne Sylvestre 30430 Barjac Barjac 30430 Gard Occitanie

Conte musical d’Elisabeth Gavalda mis en musique par Daniel Malavergne. Théâtre visuel pluridisciplinaire. théâtre jeune public