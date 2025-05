L’Eaudyssée Une molécule d’eau de sa naissance à sa disparition – Trébeurden, 11 juin 2025 18:00, Trébeurden.

L'Eaudyssée Une molécule d'eau de sa naissance à sa disparition Le Sémaphore Trébeurden Côtes-d'Armor

Début : 2025-06-11 18:00:00

L’Eaudyssée est née en 2023 de la rencontre entre Jean-Luc Thomas, musicien en résidence à Plouaret et Pierre-Henri Gouyon, professeur émérite au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, résidant à Plouaret.

Ensemble, ils ont imaginé un récit où, en écoutant les souvenirs d’une molécule d’eau, de son origine dans une respiration à sa disparition dans une photosynthèse, l’auditeur voyage à travers le temps, l’espace, les idées et les sensations.

Chemin faisant, divers concepts sont développés allant des différents états de l’eau et de leurs conséquences météorologiques à la circulation océanique globale (une molécule d’eau parcourt le globe en 1000 ans dans les océans) en passant par l’interaction entre arbres et champignons, respiration, photosynthèse, etc.

Ce récit donne une trame sur laquelle un jeu musical se développe, allant de morceaux joués à la flûte traversière en ébène, ou à la flûte amazonienne jusqu’à des percussions comme les water phone , ocean drum , arrosoir céramique ou flûtes à eau (une fabrication de Jean-Luc Thomas) venant interagir avec le texte. L’ensemble apporte, sous la forme d’un concert-récit, une vision scientifique mais aussi onirique et artistique de cet élément essentiel de notre planète et de notre vie qu’est l’eau. .

