LebensArt – Jardin, logement et style de vie au château de Vietgest, Schloss Vietgest, Lalendorf

LebensArt – Jardin, logement et style de vie au château de Vietgest 5 – 7 juin Schloss Vietgest Landkreis Rostock

Billets adultes : 10 €; Enfants et adolescents : gratuit (jusqu’à 15 ans accompagnés d’un adulte); [https://das-agenturhaus-gmbh-dnle.vivenushop.com/c/vk0xvt8k](https://das-agenturhaus-gmbh-dnle.vivenushop.com/c/vk0xvt8k)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Pour la première fois, le château enchanteur de Vietgest ouvre ses portes aux arts du jardin, de l’habitat et du lifestyle. Au cœur de la campagne idyllique du Mecklembourg-Poméranie occidentale, vous trouverez des inspirations élégantes autour du jardin, du logement et du style de vie. Découvrez des meubles de jardin exclusifs, des plantes spéciales, des décorations à la mode, des bijoux, de l’artisanat et des délices culinaires.

Des stands soigneusement conçus dans le « jardin » autour du château, un programme d’accompagnement varié et une gastronomie élégante feront de votre visite une expérience spéciale. Profitez d’heures de détente en vous promenant, en vous émerveillant et en restant.

Les billets sont disponibles en ligne et à la billetterie. Nous nous réjouissons de votre visite!

Schloss Vietgest Schloßstraße 4, 18279 Lalendorf Lalendorf 18279 Landkreis Rostock Mecklenburg-Vorpommern https://www.schloss-vietgest.de/

La LebensArt – jardin, logement et mode de vie est ouverte du 5 au 7. Juin 2026 pour la première fois dans le château de Vietgest – avec des idées de jardin, de mode, de plaisir, d’artisanat et de st

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