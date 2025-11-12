LEC Festival 2025 | La Suisse La Salamandre | Centre de Congrès Cognac

LEC Festival 2025 | La Suisse

La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-16

2025-11-12

La Suisse est à l’honneur du Festival des littératures européennes Cognac ! Rencontres, ateliers, expositions, projections, rencontres-musicales, spectacles, dégustations, BD, dédicaces…

La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 88 01 contact@litteratures-europeennes.com

English :

Switzerland takes center stage at the Festival des littératures européennes Cognac! Meetings, workshops, exhibitions, screenings, musical encounters, shows, tastings, comics, book signings…

German :

Die Schweiz steht im Mittelpunkt des Festivals der europäischen Literaturen Cognac! Begegnungen, Workshops, Ausstellungen, Filmvorführungen, musikalische Begegnungen, Aufführungen, Verkostungen, Comics, Signierstunden…

Italiano :

La Svizzera è protagonista del Festival della letteratura europea di Cognac! Incontri, laboratori, mostre, proiezioni, incontri musicali, spettacoli, degustazioni, fumetti, autografi…

Espanol :

Suiza, protagonista del Festival de Cognac de Literatura Europea. Encuentros, talleres, exposiciones, proyecciones, encuentros musicales, espectáculos, degustaciones, cómics, firmas de libros…

