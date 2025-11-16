LEC Festival Concert de Roxane (Festival des Littératures Européennes Cognac) centre des congrès la Salamandre Cognac

LEC Festival Concert de Roxane (Festival des Littératures Européennes Cognac)

centre des congrès la Salamandre 16 rue du 14 juillet Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Retrouvez la voix envoutante de l’autrice, compositrice et interprète genevoise Roxane pour un concert exclusif avec Yanis Chennaf. Ses chansons au style pop, rock, blues ne vous laissent pas indifférents.

.

centre des congrès la Salamandre 16 rue du 14 juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 88 01 contact@litteratures-europeennes.com

English :

Join Geneva-based singer-songwriter Roxane for an exclusive concert with Yanis Chennaf. Her pop, rock and blues songs will leave you breathless.

German :

Erleben Sie die betörende Stimme der Genfer Autorin, Komponistin und Interpretin Roxane bei einem exklusiven Konzert mit Yanis Chennaf. Ihre Lieder im Stil von Pop, Rock und Blues lassen Sie nicht unberührt.

Italiano :

Unitevi alla cantautrice ginevrina Roxane in un concerto esclusivo con Yanis Chennaf. Le sue canzoni pop, rock e blues vi lasceranno senza fiato.

Espanol :

Únase a la cantautora ginebrina Roxane en un concierto exclusivo con Yanis Chennaf. Sus canciones de pop, rock y blues te dejarán sin aliento.

L’événement LEC Festival Concert de Roxane (Festival des Littératures Européennes Cognac) Cognac a été mis à jour le 2025-10-27 par Destination Cognac