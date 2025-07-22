L’Échappée Belle Alter, Cie l’Air de Rien Bécon-les-Granits

Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 15:30:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Théâtre burlesque proposé par la Cie L’Air de Rien, le mercredi 25 mars 2026, à 15h30 à Bécon-les-Granits.

Et si l’Autre me changeait ?… Irrémédiablement ? Et si l’autre m’Alter-ait ?.

Deux personnages, Alpha et Bêta, vivent chacun dans leur univers clos.

Chacun·e centré·e sur son espace, son rythme, ses petites habitudes, son travail.

Sans ouverture au monde extérieur, qu’ils perçoivent comme source d’angoisse, de conflits, de dangers.

Comme une horloge immuable, leur cocon tourne, le temps s’écoule, chacun·e confortablement ancré·e dans ses rituels rassurants.

Jusqu’au jour où… L’horloge se dérègle.

Leur univers vacille, se fissure, se brise.

Le dehors, l’autre viennent bousculer leur espace protégé.

Alpha et Bêta vont devoir aller à la rencontre de cet étranger, dépasser leurs peurs.

Que va-t-il naître de cette rencontre ?

Et si l’Autre était un danger ?

Et si l’Autre voulait voler ma place, mon travail ?

Mais… et si l’Autre était un allié ?

Et si l’Autre se trouvait lui aussi à la recherche de sens ?

Co-organisateur Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou

Partenaire commune de Bécon-les-Granits

15h30

à partir de 5 ans .

Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 14 84 reservation@lechappeebelle.org

English :

Burlesque theater by Cie L’Air de Rien, Wednesday March 25, 2026, at 3:30pm in Bécon-les-Granits.

German :

Burlesque-Theater, das von der Cie L’Air de Rien am Mittwoch, den 25. März 2026, um 15:30 Uhr in Bécon-les-Granits angeboten wird.

Italiano :

Teatro burlesco della Cie L’Air de Rien, mercoledì 25 marzo 2026, ore 15.30 a Bécon-les-Granits.

Espanol :

Teatro burlesco de la Cie L’Air de Rien, miércoles 25 de marzo de 2026, a las 15.30 h en Bécon-les-Granits.

