L’Echappée Belle Cabaret Salle multi-activités Augé

Salle multi-activités 14 Route de Saint-Maixent Augé Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Venez vivre un moment magique en compagnie de la troupe l’Échappée Belle, pour une soirée Cabaret inoubliable.

Rendez-vous le 11 octobre à 20h30 à la salle multi-activités d’Augé.

Réservez vos places (10€/personne) au 06 99 78 23 57, à l’adresse mail leschaudsvinsdauge@gmail.com ou sur Helloasso. .

Salle multi-activités 14 Route de Saint-Maixent Augé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 78 23 57 leschaudsvinsdauge@gmail.com

