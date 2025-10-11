L’Echappée Belle Cabaret Salle multi-activités Augé
Salle multi-activités 14 Route de Saint-Maixent Augé Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Venez vivre un moment magique en compagnie de la troupe l’Échappée Belle, pour une soirée Cabaret inoubliable.
Rendez-vous le 11 octobre à 20h30 à la salle multi-activités d’Augé.
Réservez vos places (10€/personne) au 06 99 78 23 57, à l’adresse mail leschaudsvinsdauge@gmail.com ou sur Helloasso. .
Salle multi-activités 14 Route de Saint-Maixent Augé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 78 23 57 leschaudsvinsdauge@gmail.com
