L’Échappée Belle : clôture de saison – Archi mousse – Cala Erdre-en-Anjou
samedi 22 mai 2027 · Erdre-en-Anjou
Informations pratiques
Erdre-en-Anjou
L’Échappée Belle : clôture de saison – Archi mousse – Cala
Site du chevalement Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22 15:00:00
fin : 2027-05-22 19:30:00
Date(s) :
2027-05-22
Clôture de saison de l’Echappée belle le samedi 22 mai 2027 à la Pouëze. Un rendez-vous chaleureux et fédérateur à vivre ensemble, placé sous le signe de la fête, de la création et de la convivialité.
15h: spectacle familial, jeux, restauration et bien d’autres surprises à partager.
16h : Ils sont bâtisseurs, constructeurs, édificateurs. Sur une musique de Chaplin, ils terminent
d’enfiler leur combinaison et leurs chaussures de sécurité, quand ils s’aperçoivent que les architectes n’ont construit aucune maquette. Des spectateurs, devenus architectes le temps
d’un instant, imaginent des constructions avec des blocs de bois. Aussitôt reproduits sur scène, ces décors donnent naissance à des histoires totalement improvisées. Entre chantier éphémère et théâtre vivant, chaque représentation devient une aventure unique, drôle, poétique et participative.
18h: CALLA, ce sont des voix de femmes, soutenues par l’accordéon, la clarinette et les percussions, qui chantent des histoires anciennes ou plus récentes, d’ici ou de plus loin. Leurs polyphonies tendres ou malicieuses sauront tour à tour vous émouvoir et vous faire rire…. et vous donner envie de danser ! .
Site du chevalement Erdre-en-Anjou 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 14 84 reservation@lechappeebelle.org
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English :
« L’Echappée Belle » Season Finale on Saturday, May 22, 2027, in La Pouze. A warm and unifying gathering to enjoy together, marked by celebration, creativity, and camaraderie.
L’événement L’Échappée Belle : clôture de saison – Archi mousse – Cala Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme Anjou bleu
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