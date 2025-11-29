L’Échappée Belle Dîner-spectacle Les Blue Garces Le-Louroux-Béconnais

Centre Polyvalent Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Dîner Spectacle, proposé par les Blue Garces, le samedi 29 novembre 2025, à 19h au Louroux-Béconnais.

« Un choeur, des cordes, du bleu et…. du Blue Grass Les Blue Garces reprennent des morceaux connus ou moins connus en y mettant une bonne dose de folk, de sourires et d’énergie. »

Les Blue Garces, c’est une vingtaine de chanteuses et musiciens originaires de la région de Savennières. Leur ensemble réunit un choeur et un quintet instrumental inspiré du style bluegrass, alliant harmonies vocales et rythmes dynamiques. Un style vibrant, à la fois populaire et raffiné, qui raconte des histoires de vie avec énergie et émotion.

Leurs concerts, pensés comme des tableaux musicaux, mettent en valeur la richesse des timbres et la variété des ambiances. Avec sensibilité et énergie, les Blue Garces nous entraînent dans un voyage musical aux couleurs multiples.

Spectacle tout public

Tarifs concert + repas 32€ / moins de 12 ans 16€ .

Centre Polyvalent Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 14 84 reservation@lechappeebelle.org

English :

Dinner and show, proposed by the Blue Garces, on Saturday November 29, 2025, at 7pm at Le Louroux-Béconnais.

German :

Dinnershow, angeboten von den Blue Garces, am Samstag, den 29. November 2025, um 19 Uhr in Le Louroux-Béconnais.

Italiano :

Cena e spettacolo, a cura dei Blue Garces, sabato 29 novembre 2025, alle ore 19.00, a Le Louroux-Béconnais.

Espanol :

Cena-espectáculo, a cargo de los Garces Azules, el sábado 29 de noviembre de 2025, a las 19.00 horas, en Le Louroux-Béconnais.

L’événement L’Échappée Belle Dîner-spectacle Les Blue Garces Le-Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de tourisme Anjou bleu