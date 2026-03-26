L’échappée belle, flânerie contée et chantée les Mesnils Bréal-sous-Montfort
L’échappée belle, flânerie contée et chantée les Mesnils Bréal-sous-Montfort dimanche 5 avril 2026.
L’échappée belle, flânerie contée et chantée
les Mesnils les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:30:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-05
Quel meilleur endroit qu’un jardin pour s’assoir et écouter des histoires??
Pour le week-end de Pâques, embarquez dans l’univers de Julie Dufils, conteuse de L’audacieuse compagnie.
Au cœur de la forêt, tendons l’oreille, les histoires chuchotent la création du monde, le chant des montagnes.
Prenons le temps d’écouter, de ressentir, de respirer. Un moment suspendu pour se souvenir de l’importance d’être au présent, tout simplement.
À vous de laisser vagabonder votre imagination ! .
les Mesnils les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04
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English :
L’événement L’échappée belle, flânerie contée et chantée Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de Brocéliande
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