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L’Echappée Belle ! Gyrophare où t’es foutu.e Val d’Erdre-Auxence

samedi 27 février 2027 · Val d'Erdre-Auxence

Informations pratiques

Début
samedi 27 février 2027
Fin
samedi 27 février 2027
Heure de début
20:30:00
Adresse
Espace culturel l'Argerie
Ville
49370 Val d'Erdre-Auxence
Département
Maine-et-Loire
Tarif
13 13 13

Val d’Erdre-Auxence

L’Echappée Belle ! Gyrophare où t’es foutu.e

Espace culturel l’Argerie Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-27 20:30:00
fin : 2027-02-27 21:50:00

Date(s) :
2027-02-27

La compagnie Le Deuxième Coeur se produira le samedi 27 février 2027 à 20h30 à l’Espace de l’Argerie au Louroux-Béconnais
“Gyrophare, ou t’es foutu.e” est l’histoire d’une reconstruction. Lucie avance dans un quotidien qui lui échappe, ramenée malgré elle à son passé. Une alerte résonne sans pour autant dire
son nom : à la manière d’Alice, elle se laisse entraîner dans une avalanche de souvenirs et de cauchemars, en quête d’une résilience. Foutue, presque. La peur peut affoler son coeur, cette généreuse pompe dont la force réside dans le rebond. Rien n’y fera. Aujourd’hui, le coeur ne rompt pas. Demain, il vaincra la sirène hurlante.   .

Espace culturel l’Argerie Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 14 84  contact@lechappeebelle.org

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English :

The theater company Le Deuxième Coeur will perform on Saturday, February 27, 2027, at 8:30 p.m. at the Espace de l’Argerie in Louroux-Béconnais

L’événement L’Echappée Belle ! Gyrophare où t’es foutu.e Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme Anjou bleu

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