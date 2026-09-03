Informations pratiques

Val d’Erdre-Auxence

L’Echappée Belle ! Gyrophare où t’es foutu.e

Espace culturel l’Argerie Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-27 20:30:00

fin : 2027-02-27 21:50:00

Date(s) :

2027-02-27

La compagnie Le Deuxième Coeur se produira le samedi 27 février 2027 à 20h30 à l’Espace de l’Argerie au Louroux-Béconnais

“Gyrophare, ou t’es foutu.e” est l’histoire d’une reconstruction. Lucie avance dans un quotidien qui lui échappe, ramenée malgré elle à son passé. Une alerte résonne sans pour autant dire

son nom : à la manière d’Alice, elle se laisse entraîner dans une avalanche de souvenirs et de cauchemars, en quête d’une résilience. Foutue, presque. La peur peut affoler son coeur, cette généreuse pompe dont la force réside dans le rebond. Rien n’y fera. Aujourd’hui, le coeur ne rompt pas. Demain, il vaincra la sirène hurlante. .

Espace culturel l’Argerie Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 14 84 contact@lechappeebelle.org

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English :

The theater company Le Deuxième Coeur will perform on Saturday, February 27, 2027, at 8:30 p.m. at the Espace de l’Argerie in Louroux-Béconnais

L’événement L’Echappée Belle ! Gyrophare où t’es foutu.e Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme Anjou bleu