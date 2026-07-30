Informations pratiques

Saint-Augustin-des-Bois

l’Echappée Belle ! Pulsées cie à tout éclat

Saint-Augustin-des-Bois Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 19:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

La nouvelle saison culturelle commence par un concert dansé donné à Saint-Augustin des Bois, le vendredi 04 septembre 2026 à partir de 19h.

Concert dansé

D’où part l’envie d’être en mouvement ? Comment le rythme peut nous rassembler ? Qu’est ce qui nous touche à travers la musique et la danse ?

Pulsées est un concert dansé participatif qui explore ce qui met les corps en mouvement une pulsation, un rythme, une musique qui traverse et rassemble.

À la croisée de la danse et de la musique, le spectacle invite le public à ressentir, chanter, taper des mains et parfois entrer dans la danse. Entre énergie collective, joie et partage, Pulsées célèbre ces élans irrésistibles qui relient les un·es aux autres et réveillent les foules.

Participation libre.

Avant le spectacle L’Échappée Belle vous propose une ouverture de saison qui nous rassemble.

À 19h00 Apéritif convivial et à 20h00 Présentation de la saison. Bar et restauration sur place. .

Saint-Augustin-des-Bois 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 14 84 reservation@lechappeebelle.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The new cultural season kicks off with a concert in Saint-Augustin des Bois on Friday, September 4, 2026, starting at 7:00 p.m.

L’événement l’Echappée Belle ! Pulsées cie à tout éclat Saint-Augustin-des-Bois a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou bleu