L’Échappée Belle Domaine Saâne et Mer Quiberville samedi 23 août 2025.

Domaine Saâne et Mer 685 route de la Vallée Quiberville Seine-Maritime

Début : 2025-08-23 15:00:00

fin : 2025-08-23 22:00:00

2025-08-23

C’est encore les vacances, profitons-en ! Le domaine Saâne et Mer de Quiberville-sur-Mer, vous ouvre ses portes, campeurs et extérieurs, pour une journée conviviale, familiale et amicale dans un cadre charmant !

Au programme, de 15h à 21h30 mini marché de producteurs miel local, fabricant de savons naturels, couturière, jeux pour enfants dans le parc, le tout autour de Ni’Caux Foodtruck pour les gourmandises et de DJ Cab pour la musique !

Et dès 19h30, un concert de Marianne et Nicolas de la Compagnie On n’a jamais fini de rêver !

NB pour les extérieurs au camping merci de bien vouloir vous présenter à l’accueil. .

