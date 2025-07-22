L’Échappée Belle Sale La Cornuaille

1 Rue du Petit Mondouet Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16 21:40:00

Date(s) :

2026-01-16

Concert proposé par Elsa Massol, le vendredi 16 janvier 2026, à 20h30 à la Cornuaille.

Bienvenue dans un monde où faire du SALE fait du sens et devient synonyme de beauté cabossée…

Par pudeur, l’autrice et compositrice angevine Elsa Massol s’est longtemps refusée ce que le désordre des lettres de son prénom lui autorise: une parole, un exutoire. Sur des mélodies slidées , d’une voix mi-enjouée, mi-paresseuse, elle questionne la place de son genre, raconte ses doutes, ses peurs, ses espoirs… c’est avec Soizic au violoncelle qu’ elle choisit de s’accompagner sur scène pour vous présenter les morceaux d’hier et ceux à venir…

Violoncelle Emilie Coraboeuf

À partir de 12 ans

Durée 1H10

Plein tarif 13€

Tarif réduit, Adhérent -18 ans apprentis carte cezam demandeurs d’emploi RSA 10€

Pass famille, 2 adultes et 1 ou 2 enfants 28€

Pass famille nombreuse, 2 adultes et 3 enfants ou + 34€ .

1 Rue du Petit Mondouet Val d’Erdre-Auxence 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 14 84 reservation@lechappeebelle.org

English :

Concert proposed by Elsa Massol, Friday January 16, 2026, 8:30pm at La Cornuaille.

German :

Von Elsa Massol vorgeschlagenes Konzert am Freitag, den 16. Januar 2026, um 20:30 Uhr in La Cornuaille.

Italiano :

Concerto di Elsa Massol, venerdì 16 gennaio 2026, ore 20.30, presso La Cornuaille.

Espanol :

Concierto de Elsa Massol, viernes 16 de enero de 2026, 20.30 h en La Cornuaille.

L’événement L’Échappée Belle Sale La Cornuaille Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de tourisme Anjou bleu