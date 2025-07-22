L’Échappée Belle Soirée lectures et grignotages par Les Lecteurs Anonymes La Cornuaille Val d’Erdre-Auxence

L’Échappée Belle Soirée lectures et grignotages par Les Lecteurs Anonymes La Cornuaille

Lecture proposée par les lecteurs anonymes, le vendredi 13 mars 2026, à 20h30 à la Cornuaille.

Ados/Adultes Lecture

Dans le cadre du temps fort Histoires de se rencontrer avec le réseau des Bibliothèques des Vallées du Haut-Anjou

Le groupe des Lecteurs Anonymes du Réseau des bibliothèques vous propose un spectacle de lecture qui interroge Que se passe-t-il quand nos chemins se croisent ? Quand l’on se découvre à travers l’autre, ou face à soi-même ?À travers des extraits de romans, nouvelles et récits intimes, laissez-vous porter par des voix qui racontent ces instants où tout peut basculer… ou commencer.

Ce moment sera suivi d’un grignotage pour échanger en toute convivialité et pour prolonger le plaisir, une bibliothèque éphémère sera proposée.

Organisateur Réseau des Bibliothèques des Vallées du Haut-Anjou

Partenaire Commune de Val d’Erdre-Auxence .

1 Rue du Petit Mondouet Val d’Erdre-Auxence 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 14 84 reservation@lechappeebelle.org

English :

Reading proposed by Les lecteurs anonymes, Friday March 13, 2026, 8:30pm at La Cornuaille.

German :

Von den anonymen Lesern vorgeschlagene Lesung am Freitag, den 13. März 2026, um 20.30 Uhr in La Cornuaille.

Italiano :

Lettura di Les lecteurs anonymes venerdì 13 marzo 2026 alle 20.30 presso La Cornuaille.

Espanol :

Lectura de Les lecteurs anonymes el viernes 13 de marzo de 2026 a las 20.30 h en La Cornuaille.

