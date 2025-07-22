L’Échappée Belle Tinkui, Cie Croche Bécon-les-Granits Bécon-les-Granits

L’Échappée Belle Tinkui, Cie Croche Bécon-les-Granits

Spectacle proposée par la compagnie Croche, le mercredi 18 février 2026, à 15h30 à Bécon-les-Granits.

Tinkui, c’est la rencontre délicate de deux personnages fantasques, héros splendides d’une mythologie à la fois burlesque et poétique.

Ce spectacle est une invitation au voyage, au partage.

Tout commence avec ces balles qui envahissent la scène autant de planètes à explorer, autant de terrains de jeu à conquérir.

Un jeu constant entre mouvement et immobilité, apparition et disparition, transformation.

Puis vient la pluie, le souffle du vent… et soudain, au détour d’un tuyau, naissent chants et rythmes, un groove magique.

Comme par enchantement, les balles se mettent elles aussi à jouer.

Et si tout était lié, mêlé, infiniment ?

Au final, ce foisonnement ressemble au Big Bang, peut-être… un commencement.

Didier Lenoir, Josselin Disdier, Jean-Claude Gauthier

Avec le soutien de La ville de la Roche-Sur-Yon, Espace René Cassin Nantes, École de musique de Sainte-Luce sur-Loire, la maison de quartier de Jean Yole, La Roche-Sur-Yon

Tout public à partir de 4 ans

Réservation conseillée

Durée 45 mn

Partenaire Commune de Bécon-les-Granits

Tarif Jeune public 6€ .

English :

Show presented by the Croche company, Wednesday February 18, 2026, at 3:30pm in Bécon-les-Granits.

German :

Die Aufführung wird von der Compagnie Croche am Mittwoch, den 18. Februar 2026, um 15:30 Uhr in Bécon-les-Granits angeboten.

Italiano :

Spettacolo della compagnia Croche mercoledì 18 febbraio 2026 alle 15.30 a Bécon-les-Granits.

Espanol :

Espectáculo organizado por la compañía Croche el miércoles 18 de febrero de 2026 a las 15h30 en Bécon-les-Granits.

